鳥也懂搭便車！美國密西根州一名野生動物攝影師，日前在野外進行拍攝時，無意間看到一隻魚鷹，鳥爪抓著一根樹枝，有趣的是，樹枝上面還站了一隻小鳥，彷彿在搭便車，模樣看起來非常享受，偷懶的一幕也被攝影師捕捉下來，讓不少網友直呼太可愛。

根據《PetaPixel》報導，來自密西根州東南部的攝影師安德森(Jocelyn Anderson)，非常喜歡拍攝鳥類，日前她至當地一處池塘進行拍攝，發現一隻飛來飛去的魚鷹(osprey)，疑似正在撿拾池塘附近的樹枝，豈料過程中牠撿起樹枝準備離開時，一隻小鳥竟跟了上去，停在魚鷹的樹枝上，彷彿在搭順風車。

安德森解釋，這一隻小鳥是紅翅黑鸝(red-winged blackbird)，當有動物靠近牠的巢時，牠就會啟動防禦動作，甚至會攻擊比牠大隻的鳥類，以確保幼鳥的安全，當時魚鷹正好在附近飛行，讓紅翅黑鸝備受威脅，因此正想將魚鷹從池塘地區驅離，期間魚鷹並未注意到紅翅黑鸝，自顧自的飛走，紅翅黑鸝趕上魚鷹後，並停在對方抓的樹枝上，形成牠搭便車的景象。

而安德森跟了一段距離後，發現紅翅黑鸝一直停在樹枝上未飛走，對此感到非常驚訝，笑著說「也許牠正在享受搭便車」。而想拍到類似的照片，不只要靠攝影師的功力還有運氣，佛羅里達州一名攝影師喬恩(Doc Jon)，2018年在海灘散步時，恰好拍下海鷹(sea hawk)抓住小鯊魚，而鯊魚嘴裡又正好咬著一條小魚的畫面，讓喬恩不禁讚嘆，「這種機率僅萬億分之一」。