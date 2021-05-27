大陸江蘇一名房姓女子近日向銀行查詢個人信用資料時發現，其工作單位一欄，竟被填上「專業做雞十年」，讓她憤恨難平。消息傳開後，涉嫌使用侮辱字眼的公司已刪除該筆資料，卻也因此被通知暫停徵信業務，進行內部整改。

綜合陸媒報導，房女2018年4月曾向晉商消費金融分行借貸人民幣16.2萬元（約新台幣69萬），還款期限為36個月，去年2月，因為疫情關係，房女申請延期還款，獲批准延至去年底繼續還款，至今仍須還款人民幣7萬元左右。

不料，房女上月6日在人民銀行南通中心支行信貸紀錄上，發現工作欄位被填上「專業做雞十年」的極具侮辱性字眼，事後銀行協助房女追查，發現該筆資料由晉商消費金融股份有限公司上傳。氣得房女向該貸款公司追討精神與名譽損失，不過至今尚未獲得正面回應。

消息一出，人民銀行已介入協調，晉商消費金融遭到約談後，目前已經將該筆訊息刪除，但並沒有說明為何當時會上傳此文字。人民銀行基於保障民眾權益，決定暫停晉商消費金融股份有限公司的徵信系統查詢權限，並責成內部整改，落實各項監管要求。