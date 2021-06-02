自新冠肺炎疫情爆發以來，不僅對各行各業產生衝擊，也為日常生活帶來巨大改變。其中，面對求職數位化的趨勢，不少求職者感到相當苦惱，尤其相較於常見的視訊面試，相對少見的電話面試，更是令人摸不清頭緒。有相關經驗的網友，將心得分享至1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多求職者參考。

該網友表示，電話面試是她個人認為最簡單的，只要事先把回答的內容整理好，再依據面試官的提問做回應即可，大致上來說，保持平常心、妥善應對，就不會有太大的問題。但值得注意的是，她根據自身經驗指出，採用電話面試的公司，有高達60%的機率不會給予錄取，對方可能只是確認是否有「意料之外的人選」，若屬此情況者，她建議得失心別太重，但仍要積極表現，畢竟還是比沒有接獲面試邀約的人更有希望錄取。

另外30%可能是公司希望透過電話面試，先進行簡單交流，在確認面試者的基本資料的同時，也藉此審視面試者是否真正了解公司，通過這次電話面試之後，才會進一步邀約遠端視訊或現場面試。至於剩下的10%，該網友表示，這類公司或許是所謂的「地雷公司」，可能極度缺人，因此無論員工質量如何，只要是勞動力就可以，她建議面試者，此類公司更要多加小心留意。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，因應疫情升溫，不少企業改以電話、視訊做為面試方法，持續徵才腳步，對於缺乏相關經驗的求職者來說，事前準備更加重要，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，可以藉由眾人心得分享，快速掌握遠距面試技巧的同時，還可獲悉關於職場、業界的種種資訊，進而提高錄取機會。

(中時新聞網)