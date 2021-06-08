日系外資針對瑞昱(2376)出具最新研究報告，看好瑞昱6月營收仍有創高實力，且下半年營運動能將更勝下半年，故重申瑞昱優於大盤評等。

瑞昱5月合併營收達85.77億元、月成長9.8%、年成長49.8%，創下單月歷史新高，累計前5月合併營收為397.30億元、年增加46.1%。

日系外資表示，瑞昱5月營收優於預期，看好其6月營收將有機會持續創高，這也意味著居家辦公、遠距教學的需求持續推動，瑞昱第二季在需求暢旺，以及調漲價格下，營運可望持續向上，該動能也有機會延續到下半年，因此，預估瑞昱下半年營運將優機會優於上半年，但仍依舊要密切關注台灣本波新冠肺炎對於半導體產業的影響，目前看到的是，對瑞昱仍無太大影響，對瑞昱今年的業務前景保持樂觀，盈利增長強勁，故重申瑞昱優於大盤評等。

日系外資表示，瑞昱6月營收有機會續創新高，整體第二季營收有機會上看250億元，主要就是居家辦公、遠距教學所帶來得需求，且瑞昱有將成本調漲轉嫁予客戶。

另外，日系外資也預估，瑞昱2021年營收增長上看27%，這得益於其主要業務的多重需求驅動，包括居家辦公、遠距教學帶動的WiFi、藍牙、交換機和乙太網產品線要求和規格升級，2021全年盈利將成長45%。

(時報資訊)