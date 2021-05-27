國外有一名男網友在家上廁所，豈料一掀開馬桶蓋後，發現上面竟貼著一張紙條，撰寫者竟是女友偷吃的對象，才知道女友趁他出遠門時，偷帶其他男性回家，而他也將這一張紙條分享至社群平台，意外引發網友討論，眾人甚至大讚小王的作法。

根據《鏡報》報導，一名男網友日前出遠門，近日才返回與女友同居的住處，沒想到他準備上廁所時，一掀開馬桶坐墊後傻眼，坐墊下竟貼著一張紙條，讓他感到非常困惑，仔細一看發現上面寫著「這個小妞直到隔天睡醒後，才告訴我『她有男友』」。

男網友頓時才知道自己被綠了，女友竟與別人發生一夜情，而這張紙條是女友偷吃對象所寫的道歉信，對方最後更表示，「我很抱歉用這種方式告訴你，但如果我是你的話，我會想要知道真相。抱歉了，兄弟」。目前尚不清楚男網友與女友是否有分手，不過這一篇PO文在TikTok和Reddit上瘋傳。

許多人大讚小王很聰明，而且作法非常正確，表示「把告解信貼在馬桶坐墊下，女生真的很難發現啊」、「說實話，經過這件事後，我甚至可能都不會生小王的氣了」，但也有人提出質疑，認為小王拿筆、膠帶與紙進廁所，過程中偷吃的女友怎麼可能不會發現。