鯊魚是海中之王，位居食物鏈頂端，給人一種兇猛的印象，但其實牠們也有可愛的一面。國外有一名攝影師專門拍攝鯊魚，他先前在海裡引誘鯊魚取景時，一隻鉛灰真鯊竟漏咬食物2次，失誤的行為讓不少人笑翻，表示「海中之王也有凸槌的時候」。

攝影師謝倫伯格(Josh Schellenberg)身兼專業潛水員，專門捕捉鯊魚的游泳姿態，日前他透過食物吸引鯊魚靠近，並以此拍攝照片，只見當時他手持肉塊，一條鉛灰真鯊(sandbar sharks)嗅到食物後立刻游了過來，張開大嘴打算一口咬下，沒想到牠似乎太心急，食物直接從牠嘴邊溜過。

鉛灰真鯊嘗試第2次才咬到，而凸槌狀況不只一次，之後牠又再次漏接，影片背分享至IG，讓人看了哭笑不得，表示「身為海中之王的鯊魚，這麼呆沒有問題嗎？」、「沒想到兇猛的鯊魚，也會露出呆萌的樣子」，但也有人提醒，希望攝影師不要餵食鯊魚，以免讓牠們失去自我求生的能力，面臨生存危機。

此外，由於近幾年鯊魚攻擊人事件頻傳，Discovery一檔節目《鯊魚法則：海中危機》中曾提到，由於民眾從事划槳板活動變多，使鯊魚攻擊人事件頻傳，專家進一步研究發現，海面上濺起的水花，就像是鯊魚的晚餐鈴，意味著有受傷的動物落海，因此當海上出現水花時，就有可能吸引鯊魚靠近。