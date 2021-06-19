有日本民眾日前使用烤箱時，意外出現「血流成河」的駭人場面，事後該名女事主將慘況PO上網路，意外吸引不少網友朝聖，就連烤箱生產商也前來圍觀，打趣笑說「請您自首吧！」

根據日媒報導，日本一名女網友麻子（Mako）日前在推特帳號「@325mako_」分享一張家中烤箱的獵奇照片，著急直呼「我的烤箱因為再也無法承受過勞工作而吐血了…」畫面中可見，一大灘血跡從烤箱中汨流而出，漫過櫃子表面，並沿著玻璃櫃體，不斷滴落地板，現場「血跡斑斑」，乍看之下像是發生了流血事件。

駭人景象曝光後網友全看傻了，紛紛留言驚呼「這是血嗎？」、「快把柯南找來」、「看起來超像謀殺現場」，後來經過麻子解釋，原來這些嚇人的紅色液體並不是真的血，而是她製作蛋糕時，不慎讓盛放紅色可可的器皿在烤箱中裂開，導致可可溢出到烤箱外。

最後麻子也在熱心網友的指導下，使用清潔劑和沙拉油搭配抹布收拾殘局，成果也讓她十分滿意，「看著一年多來每天使用的烤箱，在這次認真清理下變得乾淨不少，真是開心！」

有趣的是，麻子的這篇貼文很快的成為推特上的熱門貼文，吸引不少網友朝聖，就連烤箱生產商也前來圍觀，並表示「感謝您對我們品牌的喜愛，不過還是請您自首吧！」幽默言論讓麻子看了啼笑皆非。