晴天霹靂！國外一名男子日前在抖音上驚爆自己遭遇了超荒唐的經歷，指出偶然發現女友竟然與自己的阿公偷情，更慘的是「我的兒子其實是我的叔叔」，雙重打擊讓他在鏡頭前痛哭失聲，影片曝光後隨即在網路上瘋傳。

原PO在自己的抖音（TikTok）帳號「@stacks1400」上傳一段影片，並透露當時他趁著女友在洗澡、兒子在一旁玩耍時，偷偷翻看女友的手機，沒想到卻看見女友和自己的阿公有不少露骨的訊息和鹹濕的照片，更讓他震驚的是，「我發現我的兒子其實是我的叔叔…我們和阿公住在一起的時候，他們就有染了」。

此外，原PO也加碼爆料阿公一直以來都有偷吃的壞習慣，甚至在阿嬤家附近的轉角處，另組了一個家庭，以至於原PO的父母都不太喜歡阿公，沒想到女友竟和阿公搞婚外情又生下一子，讓他後悔為何當初「對這種男人有更高的期待」。不過原PO坦言割捨不掉這段「父子情」，選擇繼續撫養無辜的孩子。

影片曝光後隨即引起網友高度關注，觀看數甚至累計超過1140萬次、130萬人按讚。原PO表示，絕對不會將孩子的照片分享在社群媒體上，但從他的個人帳號仍可看見他的「叔叔」和其他孩童的照片。