竹山鎮一家宮廟，去年舉辦中秋烤肉晚會，紀姓男子酒後辱罵紀姓宮廟委員，被紀姓委員的兒子及林姓男子毆打，翌日送醫不治；紀姓委員教唆王姓主委刪除錄影畫面，還向家屬謊稱被害人跌倒受傷。檢察官偵結，將4人起訴。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，竹山鎮紀姓被害人遭紀姓、林姓男子（2人都在押）傷害致死案偵查終結，2人涉犯傷害致死罪嫌；紀姓宮廟委員涉犯刑法教唆湮滅證據罪嫌；王姓主委涉犯刑法湮滅證據罪嫌。

2020年10月10日，該宮廟舉辦中秋烤肉晚會，紀姓被害人遭拖行、毆打翌日，家人發現他意識不清，經送醫後，仍因頭部外傷腦出血合併引發多重器官衰竭不治死亡。

紀姓委員得悉被害人死亡後，為掩飾爭執過程，教唆宮廟管理委員會王姓主任委員，刪除當時監視錄影畫面電磁紀錄，並於被害人家屬詢問事發經過時，謊稱被害人自己跌倒，被害人家屬誤信紀姓委員所言；因為死者停屍在斗六市，所以由雲林地檢署檢察官相驗，當時，家屬對被害人死因也表示沒有意見。

被害人屍體火化後，家屬輾才取得在場民眾以手機錄製的影片，查覺有異，因此向竹山警分局報案；南投地檢署立即指分由檢察官張鈞翔偵辦，經過細勘驗民眾錄製影片，並指揮專案小組成員多次實施搜索、訊問多名在場民眾後，向南投地院聲請羈押紀姓、林姓男子獲准，另調閱病歷資料、勘驗手機還原真相。

檢方強調，對於重大暴力及湮滅證據等不法行為，一定從速、從嚴追訴到底，絕不容許不法分子心存僥倖，刻意藉由滅證誤導檢警辦案，意圖逍遙法外。