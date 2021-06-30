台中許姓男子去年與張姓友人因對種菜、養雞等意見歧異，張罵他後，許男憤而持鐮刀朝張的腰部、四肢等部位揮砍，一路追殺，張被砍11刀死亡，歷審考量許男的犯罪手段及所受的刺激等，依殺人罪判囚18年，上訴後，最高法院駁回定讞。

許與張同在台中市東勢區大甲溪畔附近之某農地工作，雙方因細故爭吵後，去年5月2日上午9點多，張又在台中市東勢區東關路5段附近之土地公廟，以言語辱罵許，引起許男不滿。

隔天上午，許男從他住家攜帶鐮刀1把，騎腳踏車至農地等候張，看到張前來後，許上前與對方發生口角衝突，雙方一言不合，許持鐮刀朝張揮砍，過程中，張往旁邊逃跑並跌倒在水泥地上時，許仍持續持鐮刀追砍。

張因頭部、後背腰部和四肢共受11處銳器傷，因流血過多而倒退至水泥地之大石頭上坐下，許見狀，先將鐮刀藏置在農地的草叢中，且將他原本穿著之雨鞋更換為拖鞋後，騎腳踏車至某便利商店，請人報案稱有人被砍傷，張送醫急救後，因大量出血休克死亡。