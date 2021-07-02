曾創下台灣漫畫單本最高銷售量，由漫畫家林政德在20多年前創作的「YOUNG GUNS」，5年前被電影製片公司吉時娛樂相中，合作推出真人版電影，但林政德後來中止授權，吉時提告求償；一審判林政德應賠償517萬多元，二審逆轉免賠，上訴後，最高法院駁回定讞

「YOUNG GUNS」是以校園青春生活，與棒球社團故事為背景的漫畫，林政德被譽為唯一能與日本漫畫「灌籃高手」匹敵之國內知名漫畫的原創著作人 ，漫畫主角也曾擔任知名機車廣告代言人，衍生著作包括卡通影帶及電腦遊戲等。

2012年授權給曾製作「雞排英雄」、「陣頭」等賣座電影的吉時娛樂公司，開拍真人版電影，2016年吉時要開拍時，林政德卻以合約過期為中止授權，吉時娛樂提告求償。

林政德的律師指出，授權吉時的合約是在2012年簽署，合約中明訂授權期限為3年，吉時2016年要開拍時，已超過3年授權期限，自然有權中止授權，並沒有違約賠償問題。

吉時娛樂委任律師則反駁，雙方所簽的授權合約確有3年期限，但2014年時，吉時有與林政德、陳治華換約，3年授權期限應從換約後的2014年起算，林政德等不能主張合約在2015年到期，並以此為理由中止授權，這是單方面解約，須負損害賠償責任。

一審台北地方法院判決林政德須賠償517萬多元，二審智慧財產法院認定，吉時娛樂未來契約規定的3年授權時間拍攝電影，林政德在2016年寄發存證信函終止合約是符合法律規定，判決林男免賠，上訴後，最高法院駁回確定。