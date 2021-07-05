去年新北市李姓男子在超商持水果刀朝店員猛刺簡姓店員，簡男逃出店門後到對面的派出所求救，倖免於死亡，一審依殺人未遂罪判刑5年6月，二審認定他受思覺失調症影響，犯案時辨識力降低，經減刑後，將李男判刑3年6月，監護2年，上訴後，最高法院駁回定讞。

李男因長期患有思覺失調症，去年3月12日凌晨3點多他在便利商店之用餐區用餐後，因對簡姓店員微波食物有異，心生不滿，他乘簡至店內生鮮區補貨之際，持水果刀朝簡的背部右後腰處刺擊，簡男因疼痛、驚嚇而轉身後，李再持刀刺擊簡左胸。

簡男用右手阻擋李的刺擊，並欲奪門而逃，但李仍持刀追擊，簡逃出店門後到對面之新北市政府警察局林口分局派出所求救，李見簡男身旁站立警員，即將水果刀丟棄於店內門口地上並抱頭蹲下，簡男經緊急止血並送往醫院開刀住院治療後，倖免於死亡。

一審新北地方法院依殺人未遂罪將李男判刑5年6月，二審台灣高等法院經送請醫學專家鑑定後，認定李男行凶時辨識力下降，符合減刑規定，且他坦承犯行並已與被害人達成和解，且全數付清和解金額，判刑3年6月，刑之執行完畢監護2年，上訴後，最高法院駁回確定。