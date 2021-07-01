林口某大型社區大樓管委會14位委員5月因故辭職，獨留1位委員謝鳳龍，社區之後碰上多項設施故障，及三級警戒「室內不得超過5人」規定，公務停擺，急需管委會運作；內政部回函可「視訊會議」，卻無先例可循，謝鳳龍在新北市議員陳明義幫忙下採用「到宅簽到」，完成百位區權人視訊會議。

據了解，該社區是365戶的大型社區，社區內有多項公共設施，今年5月中旬該社區中14位委員因故陸續、聯合請辭委員職務，使會議無法如期進行，不久後，該社區碰上冰水主機故障、固定廠商月結服務費恐拖延等等等窘況，只剩下1位謝鳳龍面對。

謝鳳龍趕忙向社區住戶約定於5月22日開會，未料，碰上新冠肺炎三級警戒三級規定，室內不超過5人，戶外不超過10人規定。謝委員表示，當時覺得「完蛋了！」，等著廠商來向他討款，他更擔心，社區將來會充斥著滿坑滿谷、無人清理的垃圾。

謝鳳龍哭訴無門，找上各公家單位求助，包含：區公所工務課、工務局、新北市議員陳明義等人，林口區公所回應，獲報後，有向工務局公文反應，工務局張姓承辦人回函表示，内政部去年頒佈可開視訊會議解決，惟該部並沒有提供任何視訊會議SOP或相關細則，而且也無任何社區成功召開的先例可循。

新北市議員陳明義表示，聽聞後，立即向謝鳳龍建議，可採用「到宅簽到」方式，排除群聚疑慮，並解決與會者身份認定的雙重困難。

謝鳳龍表示，6月15日召開第一次會議時，因不到法定1／2區權人以上出席而流會；6月29日重開會議有117位住戶出席，達到法定1／5以上出席合法成會。當天依照原來設計流程，11點半線上逐匭開票，住戶在足不出戶和沒有群聚下順利補選出14位社區委員，完成百位區權人視訊會議。