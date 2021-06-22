大部分的人在喪禮現場都會保持莊重嚴肅的態度，希望能好好送死者最後一程。近日日本一名曾在火葬場工作過的YouTuber拍片分享他的所見所聞，其中有親戚為了爭奪遺骨的繼承權，竟在死者剛火化完後就起了口角衝突，讓他忍不住直言：「人的貪婪之心比鬼還要更可怕」。

根據《週刊女性PRIME》報導，日本YouTuber下駄華緒曾經在火葬場工作過，因此特別開設了一個頻道，專門講述他在火葬場的所見所聞，以及一些和死亡相關的風俗。他透露在火葬場內，不僅僅只有悲傷和哀悼，還有親戚之間的愛恨糾葛，以及類似於八點檔的狗血劇情上演。

下駄華緒指出，繼承死者的遺骨對於不少家屬來說都是大事，曾有一名90歲老翁的遺體火化後，兒女和親戚便在現場為了遺骨的繼承權而大吵一架，每個人都不斷搶走別人手上抱著的骨灰罈，氣憤地說道：「這應該交給我們保管」，而類似的畫面在火葬場屢見不鮮，讓下駄華緒感嘆地表示：「人們在火葬場常說有鬼魂很恐怖，但我意識到，人的貪婪之心比鬼還要更加可怕」。

此外下駄華緒也分享，在二戰前日本有一種稱作「骨嚙」的風俗，當時的人們認為咬死者的遺骨是在表達對於死者的深層哀悼，甚至有些人還會直接將骨頭吞下，但如果現在有人想要啃食遺骨可能就會惹上大麻煩，被認為是一種相當不敬的行為，而且從現實面來看，剛火化完的遺骨非常燙，若是隨意觸碰或咬上一口，接觸的部位一定都會被燙傷，千萬不要輕易嘗試。