印尼巴布亞地區有片紅樹林被稱為「女性森林」（Hutan Perempuan），顧名思義僅有女性能進入，裡頭全是裸女，她們日復一日的在這裡工作、聊天，並且禁止男性進入，一旦有人私闖偷窺，最高可罰100萬印尼盾。

綜合外媒報導，該片紅樹林歷史悠久，被當地女性視為專屬的解放聖地，她們在這裡尋找日常所需食材，諸如貝類、魚類或是其他腹足類海洋生物，由於採收工作必須耗費一整天，因此她們都是全天候全裸採收。

除此之外，這裡也是女性們訴說心事的好地點，因為禁止男性進入，所以她們能天南地北暢聊，也能放膽訴苦，久而久之，當地人也將這片紅樹林視為女性專屬聖地，並形成一個特殊文化。至於男人僅能在外圍海域捕魚，一旦隨意闖入紅樹林偷窺，最高將罰款100萬印尼盾（約新台幣1900元）。

不過這片紅樹林近年來也面臨了新的危機，與1967年相比，逾50％的紅樹林面積消失，加上周邊城市以觀光旅遊作為發展手段，所帶來的垃圾污染，以及工廠排放的重金屬污染，致使生態系統遭到嚴重破壞，紅樹林淪為困住垃圾與充滿蚊蟲之地，甚至動物屍體也可能飄浮在水面上，有害的海洋水質讓這群裸女皮膚出現搔癢等不適症狀。

當地女性無奈表示，過去半天內就可以採收一小船蛤蜊，如今卻是越來越多的垃圾，再者，年輕女性也漸漸排斥這項特殊的傳統文化，讓她不免憂心日後會就此失傳。