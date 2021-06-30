新娘少準備一道菜，新郎竟氣得當場退婚。印度奧里薩邦一名新郎近日娶妻，豈料抵達婚宴現場後，發現未來妻子少準備一道他指定的料理，新郎竟氣得當場取消婚約，甚至在當晚娶了另一名女子，事件曝光後，讓不少人看傻眼。

根據《新印度快報》報導，27歲男子帕特拉(Ramakant Patra)於本月23日，跟隨迎親隊伍至肯杜賈爾縣(Keonjhar)的新娘家中舉行婚禮，而在婚禮前幾天，他曾囑咐新娘要準備咖哩羊肉，豈料雙方完成儀式後，大夥開心地要用餐時，新郎才發現女方竟少準備指定的咖哩羊肉，讓他非常氣憤。

女方家屬當時表示，咖哩羊肉還正在烹煮，但新郎完全聽不進去，氣得與新娘大吵一架，雙方爭執越來越嚴重，新郎更因此取消婚約，讓新娘家屬非常錯愕，當下還試圖懇求新郎回心轉意，但他仍堅決退婚，與迎娶隊伍一起離開現場，當下不只新娘親屬非常傻眼，就連參加婚禮的賓客也都很吃驚。

令人傻眼的是，新郎暫住親戚家後，竟看上一名家住Phulajhara村莊的女子，兩人更在當晚結婚，而被退婚的新娘家屬並未向新郎提出控訴。類似的離譜事件在印度經常發生，本月初北方邦有一名新娘，在父母的安排下結婚，但新人婚前根本不熟，新娘直到結婚當天才知新郎視力不佳，必須戴眼鏡，讓她無法接受，最終選擇取消婚禮。