臺北市立動物園金剛猩猩「Iriki」今年5月生下寶寶，隨著孩子逐漸長大，個性也越來越明顯，相較於哥哥「Jabali」，新生寶寶反而比較安靜，而媽媽「Iriki」似乎是育兒高手，照顧起寶寶游刃有餘，臺北市立動物園還加碼分享「Jabali」近況，只見牠非常頑皮，有時還會搶別人手上的食物。

臺北市立動物園參與國際瀕危物種保育合作計畫，在臺灣生活的金剛猩猩「D’jecoo」家族，是在亞洲所建立的瀕危物種保育衛星重要繁殖族群。繼去年「Jabali」出生後，今年5月金剛猩猩「Iriki」又生下一寶，轉眼已經41天大，目前是家族中最小的成員，個性較文靜，額頭部分的毛髮較長，頗有媽媽的影子。

保育員也發現，可能新生寶寶較文靜，或許是「Iriki」曾看過金剛猩猩媽媽「Tayari」如何育兒，因此「Iriki」照顧起寶寶顯得游刃有餘，整天與孩子形影不離，園方更稱「Iriki可以單手抱著寶寶跑百米，是個超人媽媽」。

金剛猩猩「Iriki」是育兒高手，照顧起寶寶顯得游刃有餘。(圖/臺北市立動物園提供)

反觀體型較小的「Tayari」先前照顧寶寶時，經常需調整各種抱小孩的姿勢，不過「Iriki」卻能輕鬆用單手將寶寶抱在懷裡，且幾乎不會影響到牠在活動場中的活動和取食行為。此外，8個月大的金剛猩猩「Jabali」行動力大提升，已經能開始吃固體食物，個性也越來越頑皮，還會想搶別人手上的食物吃，不過因為牠體型較小，所以搶食幾乎失敗。

「Jabali」想搶金剛猩猩爸爸「D’jecco」的食物吃，結果反被推開。(圖/臺北市立動物園提供)

保育員曾觀察到「Jabali」嘗試要搶金剛猩猩爸爸「D’jecco」手上的食物，結果卻被馬上推開，而溫柔的「Iriki」阿姨目前忙於育兒，因此遇到「Jabali」來搶食時，也會輕輕地把牠推走，「Jabali」最終只好默默回到媽媽「Tayari」身邊，讓保育員看了直呼太可愛。