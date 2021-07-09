大陸安徽有一名美艷女子日前玩得太嗨，幾杯黃湯下肚，卻在如廁過程中不慎跌入糞坑，好在當時有4名男子不顧屎尿惡臭，將她撈起救援，熱心的在大街上幫她洗澡除臭。

根據陸媒報導，安徽省蚌埠市一名身材姣好的美艷女子，日前和三五好友一起外出聚會，一身黑色洋裝，打扮清涼，一群人盡興狂歡，期間女子開心的一直灌酒，不料在她去上廁所時，因為喝得醉醺醺的，一不小心竟跌入糞坑。

附近一些男性得知消息後，立刻趕到現場救援，英勇的從糞坑中將女子撈起，甚至顧不得女子一身屎尿臭味，就在大街上拿著水管直接幫女子沖水洗澡，過程中有的人扶著女子，維持她的平衡感，有的人拿著刷子刷去女子衣服上沾染的穢物，還有人沖水柱協助女子漱口，只見女子不斷往外吐水，並大口努力呼吸。

由於女子一身酒氣，加上身上沾染的屎尿穢物臭氣薰天，現場有不少民眾圍觀，該名女子也因為喝醉酒出糗，導致形象全毀。影片曝光後，不少網友紛紛留言直呼「好事不出門，壞事傳千里」、「女的不幫忙沖洗，卻在一旁當起攝影師」、「這是一個有味道的影片」；但也有人認為，經常喝多的女人早已沒有形象可言，不值得同情。

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