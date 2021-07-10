1998年播出的經典古裝劇《還珠格格》是不少人的童年回憶，女星林心如因「紫薇」一角更是紅遍兩岸三地，沒想到日前竟有大陸網紅為求「斗內」（Donate，贊助之意），直接扮成紫薇，不僅五官神複製，就連口音也唯妙唯肖，瞬間成了網路熱議焦點。

《還珠格格》播出後，隨即打響趙薇、林心如、蘇有朋、范冰冰等人的知名度，其中，林心如憑著「紫薇」一角再創事業高峰，「還記得大明湖畔的夏雨荷嗎？」這句經典台詞，更是深植人心。

近日大陸直播主「小林心如」以「紫薇」的扮相出現在鏡頭前，自介說道「我姓『夏』，我叫『夏紫薇』，住在大明湖畔。」接著她話鋒一轉，又直喊「不，我搬家了，我住在深圳，現在來到抖音做起了直播，無奈天天熬夜天天通宵，我也沒有辦法，因為我現在已經不是格格了！」

有趣的是，她重演劇中紫薇失明的橋段，淚眼汪汪的求粉絲們贈送「火箭」（贊助直播主的禮物），就連語氣也和劇中的紫薇十分相似，加上《還珠格格》的經典配樂，氣氛催淚又煽情，讓網友全看傻了，紛紛留言直呼「嚇死我，以為是林心如」、「連口氣也好像啊」、「專業斂財啊」、「不去做演員可惜了」。