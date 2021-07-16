【旅遊經 洪書瑱報導】

再過2個月中秋節即將到來， 9月21日是今(2021)年中秋佳節，每每中秋節應景的美食，除了柚子外，即是中秋月餅，而每一年因應中秋，多家飯店均會推出中秋禮盒，方便消費者自用或送禮，雖然中秋還有二個月，但已有業者推出，除了月餅外，禮盒更受矚目，因為業者在上頭「大作文章」，如變身手提包、音樂盒、桌遊、點心盤，讓人眼睛為之一亮！

月餅禮盒變身手提包、珠寶盒─

台北文華東方月餅手提包造型相當亮點，今年飯店限量推出三款時尚優雅中秋月餅禮盒，秉持著集團永續環保的理念融入珠寶首飾的收納巧思，精心設計成高雅華麗的珠寶盒，手提包融入了蝴蝶蘭與台灣特有蝴蝶的獨特花紋，兼具實用與時尚！三款月餅禮盒，包括：米其林一星中餐廳雅閣每年皆供不應求的經典手工奶黃月餅；由行政西點主廚趙崇曦發揮巧思，嚴選寶島在地風味製成的限量創意巧克力月餅；還有皮薄餡豐、廣獲喜愛的廣式月餅。8月20日前，預購中秋月餅禮盒可享88折早鳥優惠！此外，文華餅房亦推出文華手工蛋捲、鳳梨酥及禮籃等多樣選擇。

台北文華東方酒店精美典雅的月餅禮盒是中秋佳節的送禮首選（圖/台北文華東方酒店 提供）

台北文華東方酒店今年月餅禮盒設計融合首飾收納的巧思，可作為珠寶盒使用 （圖/台北文華東方酒店 提供）

台北文華東方酒店 創意巧克力月餅禮盒由行政西點主廚趙崇曦精心打造 （圖/台北文華東方酒店 提供）

台北文華東方酒店 最經典的米其林一星「雅閣」手工奶黃月餅禮盒 （圖/台北文華東方酒店 提供）

月餅禮盒化身為音樂盒─

香格里拉台北遠東、台南遠東，將禮盒化身為音樂盒！香格里拉台南台北遠東飯店攜手打造「花詠豪華月餅音樂禮盒」，另外還有「南北花漾經典月餅禮盒」，其中最受矚目即是好吃、好喝、好聽又好用的「豪華月餅音樂禮盒」，內含四顆月餅及限定版濾掛咖啡與手沖咖啡壺，禮盒不僅可收納還是音樂盒！另有與姊妹飯店台南遠東香格里拉聯名的「南北花漾經典月餅禮盒」，融入在地水果呈現八款風味。而秉承傳統手藝製作的「燕窩奶黃月餅」及「金沙奶黃月餅」；而台南遠東獨家獻映則是「花紅奶黃月餅禮盒」；此外，品香坊外賣店亦推出手工「綜合蛋黃酥」、「鳳梨酥」及「精選磅蛋糕餅乾禮盒」等。

香格里拉台北遠東【花頌】豪華月餅音樂禮盒 每盒1988元（圖/香格里拉台北遠東 提供）

香格里拉台北遠東【南北花漾】台北、台南遠東聯名款經典月餅 每盒1288元（圖/香格里拉台北遠東 提供）

香格里拉台北遠東【花賞】限量中秋豪華禮籃 每套8888元（圖/香格里拉台北遠東 提供）

台南遠東台南限定款「花紅奶黃月餅禮盒」 （圖/香格里拉台北遠東 提供）

※.變成點心盤─

雲朗集團推出多款禮盒，包括：「雲朗月餅禮盒」，外盒採用黑棕色調簡約日式設計，並選用竹製禮盒上蓋與自然材質的竹刀叉，上蓋可當作點心盤、外盒則是可當居家收納盒，搭配上竹製上蓋與刀叉，以四種口味廣式月餅，8/31前訂購享早鳥優惠；君品酒店「畫中月」月餅禮盒，外盒由竹片與帆布拼接，上蓋為宣紙掛畫，下蓋是竹製托盤，有經典款與品茗款兩種組合，經典款含六種口味廣式月餅各一入、品茗款，四種口味月餅各一入，並搭配茶葉。另外，兆品酒店台中「豐秋悅圓禮盒」，選用兩種口味港式月餅共六入，8/1起開放訂購，8/15前預訂享早鳥優惠。

雲朗觀光月餅禮盒 （圖/雲朗集團 提供）

君品酒店月餅禮盒 （圖/君品酒店 提供）

台中兆品豐秋悅圓禮盒（圖/台中兆品 提供）

成為桌遊，大富翁、井字棋、九宮格棋盤─

老爺酒店集團延續「好吃又好玩的遊戲盒子」設計理念，以「老爺嬉遊記」為主題，推出包括限量典藏版「老爺大亨」、企業客戶最愛的「經典雙層」，及主打家庭與年輕族群的「玉兔眺月」、「玉兔奔月」四款月餅禮盒。8月15前預訂直接享有約8折超值優惠，並於老爺酒店集團旗下五間酒店、三間行旅均有販售。「老爺大亨」禮盒以多數人童年中均佔一角的大富翁遊戲為靈感，結合集團旗下11家老爺酒店為地標，以Q版飯店員工紙偶為玩家角色，再搭配近期最夯的時事話題，如安心旅遊補助、投資股市獲利等作為情境，適合2至6人遊戲。「玉兔奔月」、「玉兔眺月」兩款禮盒，盒蓋色塊式設計搖身一變成為「玉兔連連」遊戲九宮格棋盤，將傳統井字棋賦予創意新玩法！

老爺酒店集團以「老爺嬉遊記」為主題，推出老爺大亨、經典雙層，及玉兔眺月、玉兔奔月四款月餅禮盒（圖/老爺酒店集團 提供）

玉兔奔月禮盒（圖/老爺酒店集團 提供）