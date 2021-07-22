網紅雪岑外表美艷動人，因為神似大陸女星楊冪，因此有「小楊冪」的封號，她除了是廟宇祭典上的禮生之外，還被起底是幼稚園老師，經常在IG分享美照，日前她再度曬出絕美辣照，讓粉絲看了鼻血直流。

雪岑日前在IG上傳一張絕美辣照，並發文寫道「縱然生活上諸事不順，還是要保持自己開心。」照片中可見，長髮披肩的她頂著精緻妝容，身穿灰藍色深V洋裝，單腳霸氣踩著椅子，一隻手則順勢靠在腿上，裙擺也幾乎撩至大腿根部，稍不注意就會走光。此外，眾人也將目光放在她的傲人上圍，側面望過去深溝若隱若現，引來無限遐想。

照片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「哇仙女妳也太辣了」、「腿長無敵」、「好美好有氣質」、「看到腿就開心」。

本業是幼稚園老師的雪岑，從高中到大學都念相關科系，因為宗教信仰，便毅然決然的投入禮生團為神明服務，除此之外，身高175公分的她還是外拍模特兒，高挑身材和不科學的修長美腿超級上鏡，IG擁有16.7萬粉絲追蹤。