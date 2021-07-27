藝人曾智希擁有甜美的形象、傲人的美胸，曾演出本土劇《天之驕女》精湛的演技，深受許多觀眾朋友的喜愛。最近曾智希在社群上分享性感的內衣照，引起許多網友回應：「好性感的智希喔！」

曾智希昨（26日）在臉書曬出一系列的性感內衣照片，她穿著一件黑色的內衣，大方曬出渾圓美胸、露出小蠻腰，搭配白色的襯衫、淺藍色的休閒牛仔褲，曾智希表示：「因為疫情大家幾乎都待在家，很多人一整天都不穿內衣，但這內衣卻不會讓妳感到不舒適。」這款舒適的內衣，分享給女性朋友們，

曾智希分享自己喜愛的內衣款式。（圖/曾智希 臉書）

曾智希與粉絲朋友分享，平常是如何保養美胸：「睡覺時不穿內衣，胸部會向二邊擴張，引發下垂、外擴的危機！何況是一整天不穿內衣，胸部會隨著地心引力的牽引，所以平常在家或是睡覺時也要穿內衣保養胸型。」每天她都穿著這款內衣睡覺，覺得相當舒適，不會影響睡眠品質。

曾智希大方展露好身材。（圖／曾智希 臉書）

許多網友回應曾智希的貼文：「選對好的內衣，怎麼穿都會很舒服」、「短髮大讚，可愛又不失性感」、「嗶嗶！犯規！黃牌一張」、「內衣沒鋼圈很舒服」、「智希穿了這件藍色內衣真的好性感，真的好可愛喔！」