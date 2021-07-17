藝人郭雪芙曾為Dream Girls女子團體成員，參與過許多電視劇作品，如《真愛找麻煩》、《原來是美男》、《就是要你愛上我》等等，她的演技讓許多朋友開始認識她。最近郭雪芙在社群上分享性感的運動休閒照，貼文發出已超過5.1萬名粉絲朋友按讚，再次引起大家的討論。

郭雪芙今（17日）在個人臉書曬出一張性感照片，她穿著一件白色細肩小可愛，露出堅挺的渾圓美胸與白皙的皮膚，她表示：「最近餵貓習慣早起後，就躺不回去睡了，刷牙洗臉後喝杯溫開水，餵完貓之後開始準備早餐，開始做早晨運動。」早晨她自律運動過後，接著並開始一整天的生活。

郭雪芙居家防疫期間，經常在家裡做瑜伽，來保持身材苗條曲線，日前穿著一套簡約的衣裝外套，她表示：「我想..居家辦公就像這樣吧！宅在家還是要美美的打扮。」站在書櫃前擺出許多不同姿勢的動作，展顯出她對於時尚衣著的品味。

許多網友回應她：「不是結束後就繼續回去睡哦？」、「知道早晨運動可以維持多久？」、「捲毛很Q」、「這捲髮好看」、「細肩帶，太犯規！」、「雪芙深藏不露喔」、「我居家上班都穿睡衣，感到非常舒適！」、「 哇！書櫃裡有本草綱目耶！」、「為什麼最近都那麼好看？」