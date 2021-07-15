隨著社會越來越開放，整形逐漸成為常態，每個人都有追求變美的權利，然而相關的意外卻層出不窮，大陸一名33歲網紅小冉就在進行抽脂手術時，造成身體大面積細菌感染，經過2個月的搶救仍不治，消息曝光後，立刻衝上微博熱搜第一名，在網路上掀起軒然大波。

小冉長相甜美，個性活潑大方，擁有6萬名死忠粉絲追蹤，在演藝圈和時尚界也都不錯的人脈，做人十分成功，然而最近她卻傳出過世消息，她的百萬網紅閨蜜林珊珊也發文透露內幕，指出小冉5月曾到杭州一家整形醫院做抽脂填充手術，術前做各項檢查都顯示身體狀況健康，能夠安全動刀。

小冉疑似被整形醫院耽誤黃金治療時間。（圖／翻攝自小冉微博）

沒想到小冉術後2天，其家人卻突然收到心血管醫院送來的病危通知，表示小冉多重器官衰竭，隨時都會有生命危險，他們連忙到醫院調閱病歷單，才發現小冉這兩天不斷喊痛，但醫院都只給最簡單的止痛藥，她的情況一直沒有得到緩解，還一度引發休克。

小冉最後只能親自打電話轉院，但早已錯過了治療黃金時間，情況遭到醫院不得不發出病危通知，小冉不僅有多個器官衰竭，從胸部開始到肚子，整片皮膚都潰爛、浮腫，只能靠儀器和藥物勉強維持生命，她在2個月內做了全身殺菌手術，肚子也開刀治療，日前病情卻急轉直下，最後細菌感染離世。

小冉家屬氣得在網路上爆料。（圖／翻攝自微博）

家屬悲憤指控6大疑點，整形醫院至今沒有出面道歉，反而不斷推卸責任，甚至小冉的醫療紀錄中少了一頁，院方連監視器畫面都拒絕提供，為小冉主刀的醫師也立刻註銷微博帳號，讓家屬懷疑醫院有刻意隱瞞真相，認為小冉的死存在多項人為疏失，他們只是想要一個真相。