不少女性為了美，會到醫美診所進行微整型。英國伯恩茅斯一名婦女希望能保持青春，日前做了要價1800英鎊（約新台幣7萬元）的全臉除皺療程，沒想到恢復期卻非常疼痛，她的臉像是曬傷了一樣，臉皮狂剝落長達一周，看起來宛如喪屍，她將復原過程分享至抖音，震驚各界網友。

根據《太陽報》報導，居住在伯恩茅斯（Bournemouth）的51歲亞曼達（Amanda Watkins），非常在乎臉上的皺紋，她提到「我眼周的皺紋非常明顯，每次化妝時都會卡粉，讓我覺得很尷尬」，因此便決定進行醫美治療，諮詢整容醫師後，花了1800英鎊（約新台幣7萬元）進行全臉創傷性除皺療程。

亞曼達表示，她使用酸性化學產品燒灼表層皮膚，雖然不是侵入性療程，但復原期卻非常難受，進行療程時，臉部會變得非常緊繃，甚至有曬傷的感覺，接下來日後好幾天，她的狀況越來嚴重，眼睛甚至開始腫脹，導致她根本無法睜眼，生活更是無法自理，而經常接受醫美手術的她，也堅信「美麗就是痛苦」，儘管一度想放棄，但在醫生的安慰下仍撐過去了。

不僅如此，恢復期時需減少外出，由於肌膚還是受傷的狀況，因此容易被曬傷，再者必須使用黃色消毒粉，以免遭到感染，因此亞曼達將近一星期未出門，需她的女兒幫忙打理生活，之後亞曼達的臉部還出現脫皮的症狀，對此她表示，「我第一次接受這種療程，感覺真的很恐怖，皮膚像是在燃燒，痛感長達12小時」，儘管療程中有助理拿電風扇幫忙降溫，但完全沒有效果。

亞曼達將恢復過程分享至抖音（TikTok），告知其她愛美的女性，假若想進行此煥膚療程需三思，豈料卻被網友誤以為是使用濾鏡或特效，更說她像是1988年電影角色「陰間大法師」（Beetlejuice）。而亞曼達如今眼睛順利消腫，皺紋也不再明顯，臉部變得容光煥發，亞曼達非常滿意療效，但也呼籲其他民眾，進行醫美時最好先了解療程後的癒合情況，考慮清楚再做決定。