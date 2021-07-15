防疫期間外出都必須配戴口罩，由於看不到整張臉，因此也出現不少「口罩正妹」。日本一名混血YouTuber日前進行直播，全程戴著口罩，僅露出圓潤大眼，搭配超嗲嗓音，讓不少人充滿遐想，豈料她一脫下口罩，當場讓所有人幻滅。

YouTuber「momohaha」日前在頻道上，上傳戴口罩開直播的影片，她先是向粉絲打招呼，隨後分享日常生活，只見她露出圓滾滾的深邃眼睛，搭配上甜美嗓音，讓不少人產生遐想，網友紛紛直呼「你眼睛很漂亮，脫下口罩一定是個正妹」，而「momohaha」起初不斷拒絕脫口罩，更笑說「觀眾會跑掉的！我長得不可愛，大家會幻滅啦」。

由於直播觀看人數不斷上升，「momohaha」拗不過粉絲要求，一開始還提醒大家，別因為差很大而感到失落，隨後脫下口罩後，正妹真面目讓眾人瞬間幻滅，只見她擁有厚唇，期間還直接大笑露出牙齦，與戴口罩前飄仙氣的模樣差很多，直播留言區更是瞬間安靜。

不過，這一段影片其實並非直播，而是「momohaha」自製的搞笑創作影片，她更在標題寫下「直播發生事故，蒙面正妹素顏模樣曝光，我爆紅了」。「momohaha」是日美混血兒，現年22歲，還是一名大學生，YouTube頻道擁有40萬人追蹤，平時就愛走搞笑路線，她也時常分享美妝影片，教大家如何從醜小鴨變天鵝，其中觀看率最高的就是整容級的女神化妝術影片，化妝前後差很大，總是讓粉絲驚呼。