嘉義皇家扶輪社為讓醫護人員減輕工作上的辛勞，今20日特別捐贈嘉義長庚紀念醫院一座「多功能正壓檢疫亭」及20件涼感背心。（嘉義長庚醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義皇家扶輪社為讓醫護人員減輕工作上的辛勞，今20日特別捐贈嘉義長庚紀念醫院一座「多功能正壓檢疫亭」及20件涼感背心。（嘉義長庚醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

鑑於站在第一線的醫護人員需長期間穿著密不透風的防護隔離衣執行醫療照護，嘉義皇家扶輪社為讓醫護人員減輕工作上的辛勞，今20日特別捐贈嘉義長庚紀念醫院一座「多功能正壓檢疫亭」及20件涼感背心，向醫護團隊表達辛苦守護民眾健康的支持及感謝。

嘉義長庚醫院副院長蕭政廷說，該院從SARS時期就成為全國唯一非公立醫院傳染病應變醫院，也是重度急救責任醫院和嘉義地區醫療網的後送醫院，更責無旁貸肩負起北病南送，及雲嘉南區域防疫重任，在全院同仁齊心投入防疫工作之際，獲贈嘉義皇家扶輪社及社友們熱心捐贈的正壓檢疫亭及涼感背心「足感心」，院方絕對會善加運用設備物資，繼續堅守防疫在最前線。

嘉義皇家扶輪社創社社長柯曉姍及現任社長蔡昕芯表示，多功能正壓檢疫亭不僅具有空氣過濾功能，還能讓6名醫護人員同時進行採檢工作，以提升採檢量能，搭配可移動式設計，可視醫院需求動態部署，具高防護、大採檢量及機動性等特色，宛如一座小型社區篩檢站，還有空調設備，可提供醫護舒適環境。

蕭政廷也提醒民眾，雖國內疫情趨緩，仍不可掉以輕心，民眾應持續配合各項防疫措施，戴口罩、勤洗手、避免群聚等，及盡快完成疫苗接種，才能讓自己及家人多一分保障。