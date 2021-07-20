奧運國手商務艙承諾跳票...蔡英文又穿越時空打自己臉

東京奧運台灣代表團19日搭包機赴日本，卻安排球后戴資穎等選手搭乘經濟艙，戴資穎在IG感嘆「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，隨後又爆出下榻飯店是3星級，引發大批民眾為選手叫屈。男星范逸臣在臉書寫下「選手們都經濟艙？這都怎麼安排的啊！我的天。希望沒有去參加東奧的政府相關人士是搭商務艙的。」

對此，范逸臣的經紀人小高表示，范逸臣一直很關心奧運賽事，之前也跟王齊麟一起打羽球，這次看到新聞讓他覺得忿忿不平，運動員代表國家去參加比賽，在各方面安排上，不是要最高等級，但至少要舒服，不要影響到心情。

范逸臣受疫情影響工作暫時停擺，原訂7/30、8/7兩場「大叔的逆襲」演唱會宣布延期，舞台劇《你好，我是接體員》還有7、8場演出也被迫延期，延到什麼時候還不知道，魏德聖導演的新片《臺灣三部曲》也延後開拍。

慶幸的是，疫情期間，范逸臣仍然參與了3、4首公益、防疫歌曲的錄音工作，像是《全明星運動會》號召27位成員一起合唱的歌曲〈對世界點頭〉，希望用歌聲回饋社會，帶給大家滿滿正能量。范逸臣也持續運動健身，經紀人透露，他曾試著在人少的時候戴口罩外出跑步，試了一、二次覺得快暈倒，喘不過氣，後來改成在家運動，家裡啞鈴等健身器材一應俱全。