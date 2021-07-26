東京奧運男子射箭團體賽，中華隊湯智鈞、鄧宇成、魏均珩今天下午在4強遭遇荷蘭，首局在湯智鈞兩支10分箭帶領下，以56比53先聲奪人，最終連贏3局以6比0提前勝出。中華隊挺進金牌戰，至少銀牌追平2004年雅典奧運我國射箭最佳成績，稍後對決韓國力拚我國歷來首面奧運射箭金牌。

台灣過去在奧運射箭的最佳成績，為2004年雅典奧運劉明煌、王正邦、陳詩園射出的男團銀牌，當時在金牌戰就是不敵韓國。這次東奧韓國箭手依然強勢，已經奪下混雙、女團金牌，就靠台灣箭手打破韓國壟斷團體賽金牌局面。

中華隊在8強射落大陸，士氣高昂，對荷蘭維持魏均珩、湯智鈞、鄧宇成、湯智鈞、鄧宇成、魏均珩的黃金棒次，拿下首局後再接再厲，第2局換成湯智鈞、鄧宇成貢獻滿分10分箭，以54比52再下一城，取得4比0聽牌局面。

第3局中華隊以連續3支10分箭射出完美開局，這局甚至只有1支9分箭失手，最終由魏均珩的10分箭漂亮收尾，再以59比55勝出，6比0提前收拾荷蘭。