（7:40更新，補充賽果）東京奧運桌球混雙銅牌戰，中華隊林昀儒／鄭怡靜迎戰法國組合黎貝森（Emmanuel Lebesson）／袁嘉楠，兩人合作無間，以11比8、11比7、11比8、11比5直落四收下，台灣桌球繼2000年雪梨奧運陳靜之後，再次有選手站上奧運頒獎台。

林昀儒／鄭怡靜從2019年開始合作，連奪阿曼、大陸、香港公開賽混雙冠軍，並且在年終總決賽獲得亞軍，成為中華隊桌球混雙穩定的力量，也是本屆東奧獎牌所望，兩人一路過關斬將，雖然昨天4強賽飲恨日本地主，趕緊收拾心情面對今天的銅牌戰。

比賽一開始，林昀儒/鄭怡靜就壓著對手打，漂亮打出5比0開局，可是法國對手隨即靠著中華隊頻頻回球出界逐漸追上，一度形成7比8緊張局面，幸好林/鄭馬上連下2分，更靠對方觸網彈出界外，以11比8拿下首局。

來到第2局，換成法國對手率先搶到3比1領先，幸好鄭怡靜殺球逐漸展現威力，也找回跟林昀儒應有默契，幫助中華隊不僅追上，甚至取得8比5超前，更靠對方直接發球出界，以11比7拿到第2局勝利。

但在第3局，法國對手逐漸找到進攻節奏，也讓林昀儒/鄭怡靜一度反應不及，處於4比6落後，可是林/鄭組合馬上連取3分超前，迫使法國對手開始出現失誤，最後以11比8收下第3局，也以3比0領先法國對手。

來到關鍵第4局，林昀儒/鄭怡靜再次很快掌控領先局面，更搶到8比3的大幅領先，法國對手已經看起來無力掙扎，最後就在法國對手回球出界，中華隊以11比5擊敗法國對手，拿到相隔21年的奧運桌球銅牌。