泡麵口味多元，加上取得方便且料理快速，是不少人的果腹首選，不過日前卻有眼尖的網友發現，過去袋裝泡麵的麵體多以方形居多，為何如今有些廠商卻改成圓形？貼文一出隨即掀起網友熱議，內行人更點出背後兩大關鍵。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出某品牌肉燥麵，好奇問道「為什麼泡麵是圓的？」貼文一出隨即掀起熱議，不少人這時才驚覺泡麵形狀悄悄改變，紛紛留言直呼「欸，不是方的嗎？」、「何時改圓的」。

對此，就有內行人跳出解答，直言袋裝泡麵的麵體之所以做成圓形有2大關鍵，分別為「容易入鍋」和「節省成本」。

因為鍋碗瓢盆的設計幾乎都是圓形的，若將麵體做成圓形比較方便消費者烹煮，「方的都要對半折」、「配合現在圓鍋，圓形麵體也比較不會破碎」；再者也能節省成本開銷，「因為熟成模具是圓的，跟碗裝共用」、「跟碗麵同一製程，不用開2條產線，節省成本開銷」、「配合產線生產碗裝產品，統一規格」。

另外之前也有網友不解，為何日本碗裝泡麵是圓形，而炒麵卻是方形，對此日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》就曾解答背後真相，首先杯麵之所以採用圓形是為了方便喝湯，至於炒麵採用方形設計，一來是方便倒去熱水，二來是因為炒麵沒有湯，若是同樣分量，消費者未必飽足，所以炒麵份量一般會比杯麵來得多。