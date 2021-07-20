1名網友日前目擊知名美式賣場內有2名大媽挑選烤雞時「分工合作」，1人直接將包裝拆開、1人則手伸進去不斷掐雞肉，讓他看了相當傻眼；賣場員工接獲通知就將遭拆開的烤雞全部收回，其他網友則怒批大媽行為太惡劣，「在檢查雞死透了？」「乾脆撕起來試吃好了」、「以為在選媳婦？」

1名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前在逛知名美式賣場，發現有2名中年婦人正在挑選賣場知名的美食烤雞，不過對方2人竟1人將烤雞的包裝打開、1人伸手進去「不斷捏雞肉」，讓他痛批「防疫期間就是有這種人，每隻烤雞都要打開來，一個人開一個人負責捏」。

1名網友日前目擊知名美式賣場內有2名大媽挑選烤雞時「分工合作」，1人直接將包裝拆開、1人則手伸進去不斷掐雞肉，讓他看了相當傻眼。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友之後轉達賣場工作人員，賣場人員才遭拆開包裝的烤雞全數收回；其他網友則留言怒嗆2名婦人，「到底是要捏什麼啦？是想聽聽看牠會不會叫痛嗎」、「要檢查雞死透了沒嗎」、「要不要乾脆撕起來試吃一下啦」、「水準真差，一隻沒多少錢，不用像選媳婦一樣一個一個捏」、「都已經用透明袋裝著，還打開，是當作在瞻仰遺容喔？」

其實該賣場的烤雞區域發生離譜客人事件不只1樁，今年3月就有人看到1名婦人逐一打開包裝檢查烤雞，直接怒嗆婦人「打開（袋子）晾在旁邊時，空氣中的細菌會不會侵入？」也有1對母子拎著1袋「吃剩的雞骨頭」說要辦理退貨，讓現場店員與民眾都相當傻眼。