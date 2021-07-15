蘇怡寧在推特PO黃色笑話「手抖可走婦產科，因為女病患會很爽」，引發爭議。(圖／PTT)

禾馨婦產科醫師蘇怡寧近日因和台北市長柯文哲槓上知名度大增，因疫苗特權風波遭開罰後，更是連日在社交平台上痛批北市府與柯文哲，然而昨天他在推特上發表一則黃色笑話，遭網友痛批低級，緊急刪文道歉。

蘇怡寧在推特上面PO文稱手會抖的人真的不要走外科，未料下一句竟是但可以走婦產科，「有個婦產科老前輩，年紀大了手一直抖，有一個小姐天天來掛號做內診檢查，護理師問她為什麼天天來，她說狠舒服」。

PO文曝光後引發爭議，有網友質疑不妥也不好笑，蘇怡寧則回「我覺得很好笑啊，但有人覺得不好笑我道歉」，截圖流至PTT八卦版後，鄉民也痛批：「噁心」、「這人是甚麼開關被打開了」、「這水準...」、「民進黨婦女部跟女權團體快出來啊」、「被他內診過的病患不會覺得不舒服嗎」、「自從被罰款後人格徹底崩壞」、「婦科醫生講這種笑話只會讓人賭爛」，也有人認為「這好像是幾十年前的老笑話了」、「就只是個黃色笑話，沒必要這麼認真」。

事後蘇怡寧則是PO文道歉，表示自己玩笑開過頭，已深切檢討並刪除文章。