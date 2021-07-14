疫情嚴峻，近日網傳高端疫苗二期試驗有人死亡、台北天龍三溫暖樓下是防疫旅館、新北樹林某診所傳出確診等假訊息，調查局查出是3名網友散布，將分別移送新北、台北地檢署偵辦。
臉書謠傳「【驚爆】陳培哲怒嗆：高端二期曾死過人」不實圖文訊息，新北市調查處查出是王姓男子所散布，經二度約談王男均未到案，已依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送新北地檢署偵辦。
臉書謠傳「沒什麼事不要經過重慶北路天龍三溫暖，樓下的中原酒店是收確診的防疫旅館……，對面的福君飯店也是防疫旅館」假訊息，台北市調查處7月12日約談散布者陳男到案，將依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送台北地檢署偵辦。
此外，臉書社團討論新北市樹林區大樹診所休診原因，留言區竟謠傳「聽說是有3人確診」假訊息，新北市調查處查出是陳姓女子留言，經二度約談陳女均拒未到案，將依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送新北地檢署偵辦。
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