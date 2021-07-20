高端新冠肺炎疫苗7月18日通過專案製造審查案，但當天的審查會議卻沒有全程錄影引發爭議，其中21名專家中，僅一人投下不同意票，陳時中今天說明，15人是有條件通過，但條件是製造期間要提供安全性監測報告。

食藥署7月18日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家，就高端疫苗專案製造開專家會議，21名專家與會，最後主席不投票、18人同意、1人補件再議、1人不同意，因此會議最後核准通過緊急授權可以製造。

陳時中今天進一步說明，7月18日的專家會議中，21個專家中，並非外界猜錯沒有票數相同，所以主席沒有投票，而18個同意中，3人完全同意，15人有條件通過，1個要求補件，1個不同意，建議核准專案製造，條件當然是相關裡面製造期間提供安全性監測報告。

相較於美國輝瑞等疫苗解盲時，全程公開，台灣卻沒有，陳時中今再度重申，是否是國際間都有錄影，每個國家制度各有不同，全部都公開有全部公開的好處，相對不公開也有不公開的好處，大家較可以暢所欲言充分討論，而公開相對顧忌多，也會有利益糾葛等可能性。

他說，沒有說每個國家制度都要一樣，台灣是選擇不公開，讓專家可以充分討論做出的決議。

媒體詢問陳時中，對於不公開會議記錄的顧忌為何？與會人員有要求嗎？陳時中回覆表示，專家學者都不喜歡被獵巫，所以專家學者都希望不要公開，他強調，公務推動上公布公開各有優劣，我們選擇不公開。

陳時中說，不公開錄影，這也是事先就講過了，之後要公開的話，會以去識別化的方式公開。

陳時中表示，高端疫苗核准專案製造期間，每月要提供安全性監測報告，並在一年內檢送國內外執行疫苗保護效益分析，為的是確保疫苗的有效性與安全，若有狀況或出現不對的情形，EUA就可能被取消。

外界對高端未完成二期臨床試驗就取得EUA仍質疑，陳時中表示，就他了解沒有任何一個國家通過三期後才給EUA，現在看到的幾個比較大的廠牌，是完成二期試驗後，進入三期試驗通過期中報告後再給予EUA。

陳時中強調，而台灣所做的是二、三期的連接計畫，數目做得比較大，這樣可以確保安全性沒問題，而且也是國際可以公認，至於卻效的部分，也是選擇不劣性的比較，目前也有幾個國家做類似的計畫，只是還沒通過。