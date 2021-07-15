國內疫苗到貨時程不穩定，近來台積電、鴻海永齡確定購入1000萬劑BNT疫苗，並捐贈予衛福部疾管署。不過，民眾黨立委高虹安13日在政論節目中爆料，合約要「畫押」前，行政院發言人羅秉成提了一項要求，讓民間企業「就是會有這種炸鍋的感覺」。不少網友見狀亦紛紛留言表示，「看清楚到底誰在擋了，民進黨根本沒把人民性命當一回事」、「明明有編列疫苗的預算，但台灣政府自購的疫苗呢？」

高虹安13日在政論節目《關鍵時刻》中表示，由於蔡政府非常抗拒與上海復星接觸，授權台積電、鴻海作為政府談判代表，討論過程中提了許多要求，例如瓶身包裝不能有「復必泰」等等，等於試探對方底線到哪裡，還有可不可以派出華航做為疫苗運送等等。她表示，台積電、鴻海、上海復星、BNT，甚至跟裕利等廠商，簽訂了採購合約，買進來台灣，等到疫苗真的來了，還要由CDC出面，與廠商簽訂接受捐贈的合約，並承擔相當責任。

高虹安指出，「必須要講，台積電、鴻海的法務代表真的很厲害，洽談合約時使用的是『Taiwan R.O.C』的字眼，但沒想到最後畫押之前，行政院發言人羅秉成突然講說有『台灣地區』的字樣出現，所以這個部分，行政院就說『我覺得這樣不行』，這件事情真的會讓台積電跟鴻海他們就是會有這種炸鍋的感覺，覺得今天好像花了90％的時間在處理政治考量」。

高虹安指出，「台灣地區」這四個字，是出現在上海復星去證交所公告當中，怎麼可能在對岸公告裡面改這個字樣，再來依據台灣法規資料庫的內容，《 台灣地區與大陸地區人民關係條例》裡的用詞就是台灣地區、大陸地區，在想這這件事情時，蠻人灰心的，這些企業代表盡力爭取，合約沒有賣台、出賣主權，也沒有出賣任何國家尊嚴，就是正常的國際交易契約。

但高虹安也說，羅秉成在這件事情上，當政府6月18日開綠燈之後是真的很認真，認真非常多，相對6月1至18日時，那時候有沒有人去思考解決這件事?

高虹安的爆料曝光後，不少網友都在《中時新聞網》、《yahoo新聞》相關報導底下留言，很多人說「說白了還是國產優先」、「中央一直在政治防疫，而不是真正的科學防疫」、「這就是政府說的努力，真是很敢講」、「無能政府卡疫苗無誤」、「不意外」，但也有人認為政府有協助民間企業購買、立委該好好查查防疫資金的去處。