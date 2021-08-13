美國明尼蘇達州的救援組織日前收容一隻懷孕狗媽媽，豈料牠分娩後就過世，留下10隻幼犬，收容所志工急著排班餵奶，擔任狗媽媽的角色，恰好得知有一隻母狗，近日剛失去寶寶，志工便將牠們進行配對，而母狗看到幼犬後，馬上就把牠們當成自己的孩子，直接躺地餵奶，讓人看了非常感動。

根據《People》報導，救援組織「Ruff Start Rescue」日前收容一隻懷孕狗媽媽Poppy，豈料牠生產後就過世，志工們便擔任起狗媽媽的角色，分配工作輪流照顧10隻幼犬，一名志工約翰遜（Lexi Johnson）當起臨時寄宿家庭，表示「我和丈夫每3小時就要起床一次，確認幼犬是否有吃飽，餵完牠們平均要花1.5小時」。

不久後志工得知，另一隻狗媽媽Pepper近日失去孩子，導致牠變得非常沮喪，志工們便提議讓牠們進行配對，約翰遜提到「當Pepper抵達我家後，牠一看到小狗，馬上就走到牠們身邊，隨後便躺了下來，有些小狗本能地走向牠並開始喝奶」，5分鐘後所有小狗都圍在Pepper身邊，讓約翰遜看了非常感動，直呼「簡直就是一個奇蹟」。

約翰遜提到，雖然人類能餵奶、照顧小狗，但對牠們而言，由狗媽媽照顧才是最好的，「Pepper不僅能餵幼犬，還能教導牠們狗的行為，這是人類所做不到的」、「昨天我又忍不住落淚，是感動的淚水，我相信在天堂的Poppy會很感激Pepper接替媽媽的角色」。不少網友得知這個溫馨的故事後，也紛紛表示「母愛真的好偉大」、「真的是奇蹟的緣分」。