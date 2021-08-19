農委會8月17日公布2021年全國遊蕩犬隻數量調查結果，包括無主的流浪犬與有人養但自由出入家戶未管理的放養犬，全國推估遊蕩犬數為15萬5869隻，彰化縣2020年遊蕩犬數量調查為9168隻，較2018年調查結果1萬6473隻，減少7305隻，減少比率為44.35％，為全國遊蕩犬隻數減少最多之縣巿。

讓浪浪找到愛，也讓毛小孩不只是寵物而是家中一分子，是生命教育積極的一環，彰化縣動物防疫防疫所推動強化流浪犬族群管理措施、落實本縣寵物源頭管理、加強民眾飼主責任教育、及提升本縣流浪動物收容品質等多項動物保護措施，以提升毛小孩的地位及福利，讓保護動物的意識在本縣每個角落及每個民眾心中萌芽茁壯。

彰化縣遊蕩犬隻減少7305隻全國最多。（彰化縣動物防疫所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣遊蕩犬隻減少7305隻全國最多。（彰化縣動物防疫所提供／吳敏菁彰化傳真）

為強化流浪犬族群管理措施，執行流浪犬絕育工作，2019年720隻提升至去年度為1687隻；另為因應流浪狗中途之家收容空間不足問題，編列預算辦理流浪犬隻終養工作，2019年度流浪犬隻終養375隻提升至2020年度為500隻，相關管控措施今年度將繼續強化執行。

彰化縣遊蕩犬隻減少7305隻全國最多。（彰化縣動物防疫所提供／吳敏菁彰化傳真）

家犬貓絕育補助2019年為4223隻、2020年度為7215隻，今年預計可補助家犬貓7100隻；另持續辦理混種犬貓下鄉免費絕育三合一活動，2019年度辦理7場次，2020年度辦理13場次，今年預計辦理10場次。

縣府並持續推動認養專車，提升本縣流浪動物收容品質，2020年度採購7座貨櫃型犬舍，每座貨櫃型犬舍可收容10隻貓，7座貨櫃型犬舍預估可收容70隻犬貓，以提升流浪動物收容品質。並爭取補助民間狗場設施改善，做為本縣流浪狗之代養場所，縣府提供代養流浪狗之飼料，公私協作，提升流浪動物收容福利。