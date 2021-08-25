福興鄉福寶地區是彰化最大的酪農區，「粘厝庄」也被溯源為生女真族後裔，彰化縣政府環境永續發展整體規劃，提出新亮點。（吳敏菁攝）

福興鄉福寶地區是彰化最大的酪農區，「粘厝庄」也被溯源為生女真族後裔，彰化縣政府環境永續發展整體規劃，提出新亮點。（吳敏菁攝）

福興鄉福寶地區是彰化最大的酪農區，「粘厝庄」也被溯源為生女真族後裔，充滿傳奇色彩，還有濕地水鳥等特色，彰化縣政府環境永續發展整體規劃，提出「福寶酪農共榮區」、「女真人文聚落區」、「福寶濱海農漁區」等結合自行車道系統等新亮點。

福寶地區別具特色，「粘厝庄」95％都姓粘，粘姓台灣不多見，百家姓也找不到，1978台灣省文獻會根據「漳江粘氏敦業公派下家譜」，追溯原來他們是女真族完顏阿骨打的後代子孫，也是台灣唯一「生女真族」聚落，1980農曆二月十五日，在台女真族在粘姓宗祠首度舉行祭祖大典，隨後年年舉行春秋二祭，除了宗親，在台清朝後裔或滿族協會都會參加。

王惠美表示，福興有酪農區跟水鳥保護區以及粘厝庄的「女真文化區」，多采多姿，去年縣府特別委託東海大學辦理福寶地區環境永續發展整體規劃案，這次舉辦第三次說明會與鄉親做溝通，將福寶地區農漁牧資源一起整併，加上福興在地人文來行銷，吸引更多觀光人潮，也創造在地更好的生活品質。

福興鄉長蔣煙燈表示，福興鄉的福寶村在村長的努力下，已經吸引許多遊客，這次整合規劃，串聯亮點，希望將鹿港的觀光客引進福興鄉。福興也是全國乳量最多的地區，值得規劃鮮乳製品，設立自有品牌，來創造酪農的利潤，讓青年返鄉，回鄉青農以及酪農業多賺一點錢。

目前規劃提出整體發展構想，包含「福寶酪農共榮區」、「福港農村聚落區」、「女真人文聚落區」、「東螺溪岸休閒區」、「福寶濱海農漁區」及「福寶濱海生態區」，端出多采特色。