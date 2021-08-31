新北今新增2例確診，分別是五股1人、中和1人。新北市衛生局同時公布確診者足跡，曾到千葉火鍋三重集賢尊爵店、全聯中和福祥門市及永和左手村餐廳。

衛生局公布，五股個案於8月27日晚上前往千葉火鍋三重集賢尊爵店。中和於8月28日中午到全聯中和福祥門市、29日晚上到永和左手村餐廳。