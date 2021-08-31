新北今增2例確診 足跡遍及三重千葉火鍋、全聯中和福祥門市 15:172021/08/31 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局同時公布確診者足跡。(新北市衛生局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北今新增2例確診，分別是五股1人、中和1人。新北市衛生局同時公布確診者足跡，曾到千葉火鍋三重集賢尊爵店、全聯中和福祥門市及永和左手村餐廳。 衛生局公布，五股個案於8月27日晚上前往千葉火鍋三重集賢尊爵店。中和於8月28日中午到全聯中和福祥門市、29日晚上到永和左手村餐廳。 中山品牌調查 捷安特蟬聯信任冠軍 重振宜蘭經濟 林姿妙抗疫不鬆懈 #中和 #千葉火鍋 #全聯 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全面提高義務教育品質 北京學校每天課後服務至少2小時 11:402021/08/31 兩岸 羅東遊藝場之戰 宜蘭打造防疫大網 04:102021/08/31 地方新聞 桃園活動中心明開放 志工可出勤 04:102021/08/31 地方新聞 驚！台中接種疫苗後猝死逾百例 竟是確診死亡人數20倍 10:312021/08/31 生活 《集中市場》外資加碼242億元 8月脫魯轉買超 15:252021/08/31 財經 《國際社會》疫情急升 麥當勞等美國速食店將關閉內用區 16:332021/08/31 財經 除非BNT到貨 每日接種20萬劑 10月才會達標 疫苗覆蓋率不到6成 9月6日不降級 04:102021/08/31 焦點要聞 中國專家：武漢海鮮市場疫情 可能來自進口冷鏈 16:472021/08/31 兩岸 高端未揭露排除對象 阿中：網路公開 04:102021/08/31 焦點要聞 新北增2例全台最多 1例感染源不明1例舊案 14:552021/08/31 生活 台中港又有菲律賓籍船員確診！衛生局曝現況 40接觸者PCR出爐 11:022021/08/31 生活 生活熱門新聞 二類組前10名有9個是電機、資工系 醫學系公費排名往下掉 - 生活 BNT被臨時抽單 329萬名加選民眾崩潰：登記爽的？ - 生活 國際疫苗天天來 高端滯銷？指揮中心曝驚人庫存數 - 生活 廚房蟑螂亂竄如何清零？ 主婦曝密技：小強怕到跑光光 - 生活 午後雷雨連炸一周 彭啟明揭下個颱風生成時間 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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