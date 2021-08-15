印度一名男子在2014年立下心願，要在1年內約會365名女子，雖然他的目標最終沒有在期限內達成，但他仍持續進行計劃，目前男子已經和335名不同年齡、職業和國家的女子約過會，他這麼做的原因並不是為了展現自己有多麼「風流」，而是希望透過這項計畫，提高印度大眾對於女性權益的認識。

Tamil actor Sunder Ramu has dated 335 women in the past few years but says he is still 30 short of his target https://t.co/KOcDOOQ0Z0 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 13 2021

根據《BBC》報導，印度男子拉姆（Sunder Ramu）原本是一名演員、專業攝影師及舞者，不過他更為人熟知的身分是印度的「約會大王」。2014年12月31日，拉姆在臉書上宣布自己將展開一個大型計劃「1年內約會365名女性」，並且規定女方必須主導這次約會、決定地點，不管是去餐廳吃飯或是在家裡親自下廚都可以。

拉姆透露自己曾有過一段婚姻，但最後以離婚收場，他本身也是個浪漫的人，每天都在期待屬於自己的愛情出現，不過他決定實施這項約會計畫，並不是為了展現自己有多花心、風流，而是為了提高印度大眾對於女性權益的認識，「我在一個女性受到尊重和良好對待的家庭長大，也讀過一所男女平等的學校，但當我走出校門才意識到，女性在社會中是多麼不被人尊重」。

2012年曾有一名23歲的女大生在新德里搭乘公車，卻遭到多名男子侵犯、毆打，這起恐怖的事件在拉姆心中留下很深的陰影，他甚至好幾個晚上都被失眠折磨，當外國人問他「為什麼印度人對女性這麼不友善？」，他也無言以對。

此後拉姆開始意識到印度社會肯定有哪裡出了問題，並期望能憑藉一己之力進行改變，所以才有了這個「365約會計畫」，「男人也必須成為解決方案的一部份，他們通常對於約會有很多誤解，但女人不只有腿和線條，她們每個人都有屬於自己的獨特色彩」，所以約會時他都會針對兩性問題和對方聊天，「兩性先開始對話、提出問題，了解對方的立場和觀點」，最終才有可能實現兩性平等。

拉姆也強調，社會不可能在一夜之間就發生改變，沒有能夠快速解決的辦法，甚至可能需要花上好幾代人的時間，但仍必須找到一個起點開始並堅持下去，才有改變的可能。