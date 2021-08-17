許多房東為了避免遇到「奧客」，都會透過房仲物業來代為管理並收取房租，但即使如此，還是很難避免遇到問題房客。英國一名從事清潔業的男子，日前收到雇主的委託前往他的房子打掃，沒想到一開門就遭到大批鐵罐及垃圾淹沒，讓他看傻了眼。

根據外國媒體的綜合報導，一名來自英國漢普郡的29歲男子弗雷迪（Freddie Gillium-Webb），在當地從事清潔與廢水處理的工作，也因此為不少房東清理房產。日前他再度收到一名房東的委託，前往當地的一處平房打掃，但沒想到當他一開門就被可怕的惡臭給嚇到，進到屋裡更看到滿屋子的鐵罐及腐爛的食物。

後來才知道，原來房東先前曾將房子透過房仲物業承租給一名租客，但租客卻將近有1年的時間沒繳房租，房東雖曾多次要求見面勘查房屋，卻都遭房客以各種理由拒絕或是躲避不見，房東最後忍無可忍只能要求他搬離，但在房客搬離之前，曾傳訊息給房東，表示「可能會留下一筆爛攤子」，隨後就消失無影、再也找不到人。

房東擔心之餘前往屋內查看才發現，房客離開前竟在房子內留了上千個喝過的啤酒鐵罐及垃圾；廁所馬桶早已堵塞房客也沒有告知，因此馬桶旁堆放了用過的衛生紙及沒沖掉的糞便，整間房子臭氣熏天，最後只好請專業的清潔人員協助處理。

不過，就連經驗豐富的弗雷迪看到此景都相當驚訝，在打掃的過程中他不僅吐了快20次，還用了100個大垃圾袋及10瓶漂白劑，清出了8000個啤酒鐵罐、100多個食物包裝盒及各種腐爛的食物，花了近30個小時才清理完畢；房東預估損失近1.2萬英鎊（約新台幣46.2萬），所幸房客已遭到驅逐。

事後，弗雷迪表示，該名房客已被房仲物業列為黑名單，避免又有其他房東受害，不過他們後來也發現該名房客疑似患有嚴重的憂鬱症，才會做出這麼離譜的行為。