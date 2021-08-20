印度賈坎德邦一名婦人日前參加濕婆祭祀活動，豈料途中看到了一條蛇，認為蛇是神的信使，便將蛇抓起纏繞在脖子上，帶蛇參加儀式，豈料之後婦人似乎被咬傷，突然倒地陷入昏迷，而村民們當時也未立即將婦人送往醫院，導致她不幸身亡。

#India woman wraps snake around her neck gets bitten to death

Woman in #Jharkhand believed snake was a messenger from deityhttps://t.co/mFTtFEkG7h — Gulf News (@gulf_news) August 19 2021

根據《Gulfnews》報導，賈坎德邦（Jharkhand）一名婦人戴維（Runiya Devi）日前出門，準備參加濕婆（Shiva）的祭祀活動，發現一條蛇出現在她面前，由於濕婆為蛇神，因此她便將遇到的蛇認作是神的信使或化身，隨後將蛇抓起，並纏繞在自己的脖子上，帶著蛇去參加祭祀活動。

戴維在祭祀儀式中，跟著村民一起唱宗教歌曲來取悅神靈，豈料沒過多久，戴維就昏迷倒地，而蛇還纏在她的脖子上，一名目擊者表示，他看到戴維圍著蛇來向神靈祈禱，似乎對蛇非常崇拜，隨後當地村民隨著樂器節拍唱歌，因此也未注意戴維是否被蛇咬了。

目擊者接著說，由於村民們都很迷信，看到戴維倒地後，他們並沒有馬上報警，而是請當地巫師來幫忙，但無濟於事，最終戴維不幸過世，「如果她立即被送往醫院，或許還有得救」。上週印度還出現咬蛇的奇葩案件，比哈爾邦那爛陀區的村莊一名65歲馬托（Rama Mahto），喝醉酒後被蛇咬，他一氣之下竟反咬蛇，甚至還不願就醫，最終不幸中毒身亡。

根據世界衛生組織估計，過去20年印度約120萬人死於被蛇咬傷，代表平均每年有5.8萬人因此死亡，其中近一半的受害者年齡介於30至69歲之間，超過四分之一為15歲以下的兒童。