麻醉科醫師邱豑慶在臉書分享「阿伯戴罩」的有趣故事。（截自臉書《麻的法課 - 邱豑慶醫師》）

國內疫情趨緩，二級警戒延長到9月6日，但外出除飲食外，仍應全程配戴口罩，不過有些民眾已經開始鬆懈，口罩要戴不戴的。麻醉科醫師邱豑慶分享，在電信門市遇到一名阿伯，口罩戴在下巴上，店員勸導竟遭破口大罵，讓邱豑慶忍不住開口：「恁爸現在報警」、「為難小姐俗辣膩」、「你嗆三小」等語，結果阿伯的「反應」完全出人預料，讓邱豑慶忍不住表示「其中一定有什麼誤會」。

麻醉科醫師邱豑慶在臉書《麻的法課 - 邱豑慶醫師》發文，表示下班後到電信門市辦事，一名阿伯走進來「QRcode也不掃，口罩戴在脖子死都不肯拉起來，，好像還吃著檳榔？」，店員上前勸導，阿伯竟嗆「我不知道要戴口罩嗎？我講電話妳們沒看到嗎？」。

在眾人的注視下，阿伯終於把口罩往上罩住嘴，但當店員準備開始服務他的時候，阿伯又立馬把口罩拉到脖子。店員再次委婉提醒，阿伯竟然破口大罵：「妳們戴口罩比較高尚是不是？」。

此時邱豑慶忍不住出聲：「可以麻煩口罩戴好嗎？你信不信恁爸現在報警？警察立馬來開你罰單。」、「不要只會為難小姐啦，俗辣膩。為難店員幹什麼？大家都出來討口飯吃，你嗆三小？」。

邱醫師表示，當時已做好大吵一架的準備，甚至準備捲袖子站起來了，豈料，他才說完，阿伯立馬把口罩戴好，然後小聲回：「我不是戴好了嗎？」。

阿伯的回應完全出乎邱豑慶預料，讓他忍不住說：「謝謝阿伯，恁爸累積一天的工作壓力全沒了，科科」、「不要隨便惹臉上有戴一整天N95口罩壓痕的那群人，#我們都是神經病」、「我明明是斯文讀書人，阿伯怎麼就孬了，其中一定有什麼誤會」。

眾多網友也紛紛回應：「這篇好舒壓」、「你手上拿著針嗎？」、「應該要隨身準備刺青袖套，要吵架前先戴好」、「原來阿伯是欺善怕惡型的人，邱醫師這招有效」、「應該沒有任何誤會」。