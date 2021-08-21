TFD @TulsaPolice & @EMSAOK responded to reports of “a body in the river.” We launched a boat and discovered that the man was just laying in the water. The river is low but still potentially dangerous in areas. Please stay safe and find alternate ways to stay cool! #imokay pic.twitter.com/7B4SBzlLG5 — Tulsa Fire Dept. (@TulsaFire) August 18 2021

美國奧克拉荷馬州日前發生一起離譜事件，一名男子乍看之下像是以躺臥的姿勢漂浮在河面上，嚇得路人報警處理，救難員獲報後立刻划小艇準備將「浮屍」撈上岸，沒想到這具「浮屍」竟然突然睜開眼睛，嚇得救難員愣在原地，事後無奈呼籲大眾「別在河中睡覺」。

根據外媒報導，奧克拉荷馬州（Oklahoma）塔爾薩消防局（Tulsa Fire Department）日前接獲民眾報案，指稱有一具男性浮屍在河邊載浮載沉，3名救難隊員立即坐上黃色小艇，一路滑向河道中間，所幸男子所在的區域位於淺水區，救難隊員很快就抵達。

沒想到當他們忙得焦頭爛額，準備把這具屍體打撈上岸的時候，「浮屍」竟然嚇得睜開眼睛，馬上醒過來，原來男子還活著，只是躺在河道淺水處的沙洲上休息、放鬆心靈。

面對如此荒謬的情況，讓消防局備感無奈，事後將救援影片PO網，高聲疾呼「雖然這條河的水位低，但依舊存在一定的危險性，如果想要舒服的休息請去安全的地方」。