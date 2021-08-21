美國奧克拉荷馬州日前發生一起離譜事件，一名男子乍看之下像是以躺臥的姿勢漂浮在河面上，嚇得路人報警處理，救難員獲報後立刻划小艇準備將「浮屍」撈上岸，沒想到這具「浮屍」竟然突然睜開眼睛，嚇得救難員愣在原地，事後無奈呼籲大眾「別在河中睡覺」。
根據外媒報導，奧克拉荷馬州（Oklahoma）塔爾薩消防局（Tulsa Fire Department）日前接獲民眾報案，指稱有一具男性浮屍在河邊載浮載沉，3名救難隊員立即坐上黃色小艇，一路滑向河道中間，所幸男子所在的區域位於淺水區，救難隊員很快就抵達。
沒想到當他們忙得焦頭爛額，準備把這具屍體打撈上岸的時候，「浮屍」竟然嚇得睜開眼睛，馬上醒過來，原來男子還活著，只是躺在河道淺水處的沙洲上休息、放鬆心靈。
面對如此荒謬的情況，讓消防局備感無奈，事後將救援影片PO網，高聲疾呼「雖然這條河的水位低，但依舊存在一定的危險性，如果想要舒服的休息請去安全的地方」。
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