家住苗栗縣三義鄉的一名7旬賴姓老婦，日前接獲詐騙集團來電誆稱是地檢署檢察官，以被害人涉及刑案為由，要求其臨櫃匯款出庭擔保金30萬。賴婦信以為真，慌張不知所措，趕往三義郵局匯錢，幸好郵局彭姓、邱姓兩位行員發現有異，通報三義分駐所員警趕來及時阻詐成功。

苗栗警分局三義分駐所警員陳文譔，日前接獲三義郵局報案指稱，一名住在鄉內的賴姓老婦神色慌張，在櫃檯填寫匯款單欲轉匯新台幣30萬元，行員關心款項用途，賴姓老婦神色緊張不願回答，行員直覺老婦疑遭詐騙，隨即報警處理。

當陳員到達後，老婦仍不願相信自己被騙，直到警員將詐騙集團行騙慣用手法詳細告知，不斷向該名老婦解說係詐騙集團慣用手法，賴婦這才恍然大悟，了解該名自稱地檢署檢察官來電就是詐騙電話，才同意將已匯出的金額30萬元沖帳轉存回賴姓老婦帳戶內，並感謝警方及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，保住辛苦工作的積蓄。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞對於同仁機警查證，成功阻詐深表肯定及讚賞。呼籲民眾若有遇到此類狀況，應特別提高警覺，冷靜查證，小心被騙，並立即撥打內政部警政署防詐騙專線電話「165」查詢，或以110報案電話向警方報案及查證，警方會派員前往處理，絕對不要輕易聽信指示去金融機構匯款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。