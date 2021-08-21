北市一名廖姓民眾，日前接獲自稱投顧老師的電話，對方聲稱可參加一家未上市科技股份公司認股，且獲利可期。廖男不疑有他，即至信義路三段銀行欲匯款77.4萬元至桃園中壢某銀行帳戶，但銀行值班左姓經理、陳姓襄理察覺該帳戶有問題，立即通報警方到場，證實又是詐騙一場，及時保住廖男的積蓄。

大安分局新生南路派出所員警張惠閒獲後趕到現場，行員表示，在關懷詢問時發現廖男欲匯款的帳戶，之前數筆交易都是款項匯入後，隨即在ATM提領一空，且該帳戶是網路帳戶，開戶人職業也不是證券相關行業，因此懷疑該帳戶極可能是人頭帳戶。

員警撥打該科技公司電話要找股務人員求證，該公司卻推說人資部門沒有上班無法查詢，且接聽電話人員回答是結結巴巴，警方更加確認是詐騙集團，經耐心向廖男解釋後，廖男才恍然大悟馬上放棄匯款念頭，離開時並頻頻感謝銀行經理、襄理及警方的熱心協助，讓他免於受騙。