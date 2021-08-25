伊朗一名87歲老翁已長達67年沒有洗澡，身上積滿厚厚一層的泥土，當他站著不動時，常會被誤以為是一座雕像，而他不僅不洗澡，甚至過著與世隔絕的生活，老翁透露，自己會過著如此特殊的生活方式，是因為他年輕時曾受過感情挫折。

• Amou Haji • World’s Dirtiest Man



This man hasn’t bath in 60 years and he smokes animal poop.#DidYouKnow pic.twitter.com/326nudF2jK — Tʜᴀᴍᴇᴇʀᴀ Rᴀɴᴀᴡᴀᴋᴀ ® 🇱🇰 (@Thameera94) October 29 2018

綜合外媒報導，87歲哈吉（Amou Haji）居住在克爾曼沙赫省的德日加村（Dejgah）附近的沙漠中，由於他長達67年沒有洗澡，因此全身積滿塵土，年輕時曾遇到感情挫折，導致他決定過上與世隔絕的生活，而哈吉的飲食習慣也非常特別，平時會吃動物腐肉，尤其是豪豬肉，他也喜歡抽菸，但他抽的並非菸草，而是乾燥的動物糞便。

當地人表示，哈吉不願意洗澡，是因為他認為水會讓他生病，但哈吉仍會喝水，每天從裝有水的生鏽油桶裡，撈5公升的水來喝，他若是想剪頭髮，就會以火燒頭髮的方式修剪，冬天天氣很冷的時候，哈吉就會戴上頭盔禦寒。由於當地人擔心他的安危，還幫忙建造磚房供他居住，不過哈吉似乎住不習慣，之後住進沙漠附近一個類似墳墓的地洞。

而世界上不洗澡的人不只哈吉，印度瓦拉那西一名男子辛格（Guru Kailash Singh），自從1974年結婚後就沒洗過澡，因為當時有一名牧師建議他，只要不洗澡就可以生兒子，他從此不再盥洗，平時只清洗嘴巴與手，但卻遲遲未生出兒子，如今擁有7個女兒，辛格的妻子德維（Kalavati Devi）無奈的說，「他說他寧死也不洗澡，只有生出兒子才能改變他的想法，這麼多年，我也習慣了」。