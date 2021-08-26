許多人工作時都會存一筆養老金，讓自己退休後就算沒有收入，也能過上不愁吃穿的日子。近日大陸一名女子整理去世母親的房間時，意外挖出了母親遺留下來的養老金，然而將近5萬元人民幣（約新台幣21.5萬）的鈔票都被剪成了碎片，讓她相當崩潰。

根據陸媒報導，大陸重慶一名老婦生前因為生病，身體和精神狀況都不太好，所以想要將現金留在身邊，於是請女兒到銀行把她存的養老金都領出來，女子當時也沒有多想，照著母親的話去做，沒想到近日母親過世，她在整理房間時，意外發現當時遺留下來的鈔票，不過全都被母親剪成了碎片，讓她相當崩潰。

這筆養老金粗估有4到5萬人民幣（約新台幣17.2萬到21.5萬），但400、500張鈔票的碎片全都混雜在一起，讓女子不知該從何下手，只好慢慢把它們分類，並努力拼湊、還原，花了一個禮拜的時間，才終於拼好幾張鈔票，無奈之下女子帶著這些碎片到銀行求助，看看是否能夠直接兌換成新鈔。

然而銀行員對此也無能為力，表示這些鈔票頂多只有半數能夠兌換，女子只好又將碎片帶回家，繼續慢慢拼湊鈔票，同時也上網向網友求助，希望大家能提供他們一些好辦法。消息曝光後很快就引起熱議，網友紛紛留言：「全部拼起來搞不好會有藏寶圖」、「就當是拼圖，慢慢拼吧」、「這需要找拼圖高手了吧？否則拼一個月也拼不出來」、「建議可以給人家秤重等量兌換」。