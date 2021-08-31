英國一名4歲女娃，因為覺得芭比娃娃長得太醜，竟將鈔票上的肖像人頭剪下，並貼在芭比娃娃的臉上。（圖／翻攝自Spotted Coventry City臉書）

孩子總是能做出一些無厘頭的行為，讓父母好氣又好笑。英國一名4歲女娃，因為覺得芭比娃娃長得太醜，竟將鈔票上的肖像人頭剪下，並貼在芭比娃娃的臉上，讓這位媽媽很無奈，並在臉書社群分享女兒的作品，讓不少網友笑翻。

綜合外媒報導，英國一位媽媽維多利亞（Victoria Ingham）日前在網路上發文表示，自己在家帶小孩，想說上樓查看4歲的女兒艾絲蜜（Esme Ingham）的狀況，一進房間發現女兒正拿著剪刀在剪東西，地板上還散落著碎紙，走近一看才發現女兒竟然在剪紙鈔

原來艾絲蜜把鈔票上的頭像剪下，貼在芭比娃娃的臉上，還開心的向媽媽表示，覺得芭比娃娃的臉不好看，正替芭比們整形。維多利亞差點氣出心臟病，經過她確認，女兒一共剪掉了25英鎊（約新台幣950元），但看了女兒天真無邪的臉蛋，也不忍心責罵，最後只好原諒，笑說要請大家抖內損失。

貼文一出讓不少網友笑翻，所幸維多利亞和丈夫成功把破碎的鈔票拼好，拿去銀行後也順利兌換了新鈔。此外，維多利亞的朋友還替她建立募資網站，結果還募到了235英鎊（約新台幣9000元），讓她十分驚喜。